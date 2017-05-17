Владимирское УФАС сообщает

Должностное лицо ГАУ ВО «СК «Торпедо» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках.

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16 мая текущего года заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица ГАУ ВО «СК «Торпедо»  к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 2000 рублей.

Административное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города Владимира, которая установила, что должностное лицо ГАУ ВО «СК «Торпедо» в нарушение требований действующего законодательства несвоевременно разместило в общедоступной информационной системе в сети «Интернет» сведения о заключенных контрактах на выполнение работ по текущему ремонту фасада внутренних стен чаши стадиона «Торпедо»

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