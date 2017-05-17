Озеро Запольское проверили на безопасность

В этом году форум пройдёт с 27 июня по 20 августа. Сотрудники МЧС Владимирской области в третий раз будут обеспечивать безопасность мероприятия всероссийского масштаба.

Подготовительные мероприятия уже начались. Проводятся работы по очистке, озеленению, облагораживанию, приведению в порядок после зимы локаций площадки, дорог и акватории озера Запольского.

Накануне водолазы аварийно-спасательной службы провели работу по очистке дна озера Запольского. Мусора на дне водоёма оказалось немного. Из воды были вытащены несколько пластиковых бутылок.

К слову, как рассказали водолазы журналистам, они уже преступают к обследованию всех водоёмов, где в течение купального сезона будут работать пляжи. До 20 мая сотрудники МЧС Владимирской области проводят акцию «Чистый берег», в ходе которой проводят субботники по очистке берегов водоёмов.