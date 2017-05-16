12 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Инвест – Проект».

Во Владимирское УФАС России поступило обращение Отделения по Владимирской области ЦБ РФ по факту размещения рекламного объявления ООО «Инвест – Проект» о предоставлении займов следующего содержания: «Быстрый займ, до 10 000 руб. 20 мин. и деньги Ваши!…» в январе 2017 года, содержащего признаки нарушения ч.13, ч.14 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

В соответствии с ч. 13 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» не допускается реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». В соответствии с ч.14 ст. 28 Федерального закона от 13.03. 2006 №38-ФЗ «О рекламе» в случае, если оказание банковских, страховых и иных финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности может осуществляться только лицами, имеющими соответствующие лицензии, разрешения, аккредитации либо включенными в соответствующий реестр или являющимися членами соответствующих саморегулируемых организаций, реклама указанных услуг или деятельности, оказываемых либо осуществляемой лицами, не соответствующими таким требованиям, не допускается.

Данная реклама финансовых услуг распространялась Обществом, не осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламу, размещаемую ООО «Инвест – Проект» о предоставлении займов следующего содержания: «Быстрый займ, до 10 000 руб. 20 мин. и деньги Ваши!…» ненадлежащей, поскольку в ней нарушены требования ч.13., ч.14. ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».