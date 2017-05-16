Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области “Владимирский базовый медицинский колледж” о включении информации об ООО «Энергомонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли «Дома купца Никитина, 1838г.» (г. Владимир, ул. Музейная, д. 1) для нужд ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж».

По данным заказчика, ООО «Энергомонтаж» существенно нарушило условия контракта, в связи с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России установила факт недобросовестности Общества при исполнении контракта.

Также данное обстоятельство подтверждается постановлением арбитражного апелляционного суда.

Комиссия Владимирского УФАС России решила, что на основании статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «Энергомонтаж» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).