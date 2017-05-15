Владимирские прокуроры отчитались о доходах

Вслед за чиновниками областной администрации ежегодный отчет о доходах представили сотрудники областной прокуратуры.

Прокурор области Игорь Пантюшин заявил годовой доход в сумме 2 567 853 рублей – нетрудно подсчитать, что это около 200 тысяч рублей в месяц. Как водится у чиновников высокого ранга, собственности у прокурора практически нет: за ним числится гараж и служебная квартира. Автомобилем «Тойота Хайлендер» владеет супруга прокурора. У его сына в собственности – половина квартиры общей площадью 88,5 квадратных метров.

Первый заместитель прокурора Николай Хлустиков в прошлом году получил 2 129 861 рублей – ненамного меньше, чем шеф. При этом в плане имущества он куда состоятельнее: за ним, помимо служебного жилья, числятся земельный участок площадью 3179 метров, недостроенный дом и автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт». Жена Хлустикова – совладелица квартиры в 54,4 квадратных метра, у дочери – половина квартиры в 69 кв.м.

Владимирский прокурор Андрей Широких за год получил 1 517 011, ездит на «КИА-Спортаж» и живет в наемной квартире вместе с женой и сыном. У сына, впрочем, есть в собственности квартира в 53 квадратных метра.

Доходы районных прокуроров в среднем в два раза ниже, чем у коллег из области – от 1,5 до 1,1 миллиона в год. При этом практически все они имеют в собственности и жилье, и автомобиль. Самым скромным оказался Собинский межрайонный прокурор Стаханов: при годовом доходе 1 095 775 рублей он живет с женой и двумя дочерьми в служебной квартире и не владеет автомобилем. Что интересно, жилье и машина не числятся и в собственности его близких родственников.