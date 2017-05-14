На пожаре в Коврове спасли четверых человек

Пожар в трехэтажном доме на улице Лопатина города Коврова произошел в минувшую пятницу днем. Подразделения Ковровского гарнизона прибыли на место уже через 5 минут. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже трёхэтажного жилого дома, в доме находились люди.

Пожарные спасли из горящего дома четверых людей: мужчину сняли при помощи трёхколенной лестницы из окна горящей квартиры, ещё одного мужчину и двух пожилых женщин вывели из соседних квартир, где было сильное задымление, при помощи спасательных устройств, защищающих органы дыхания. Ещё 15 жителей дома были эвакуированы.

По данным пресс-службы регионального МЧС, на пожаре пострадали 2 пожилые женщины, проживавшие в соседних квартирах. С диагнозом «отравление угарным газом» они были доставлены в Центральную больницу города Коврова.

В результате пожара сгорели внутренняя отделка и имущество квартиры на общей площади 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5283049/