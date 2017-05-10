Движение «Юнармия» в регионе-33 набирает обороты

Отряд юнармейцев из Киржачского района, созданный на базе военно-патриотического клуба «Доблесть», принял активное участие в торжественных мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы.

Юнармейцы стояли в почетном карауле на митингах, состоявшихся накануне в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача, парке “Имени 36 гвардейской дивизии”, а также в деревнях Кипрево и Ефремово.

В память о героях войны и о ветеранах, которых, к великому сожалению, уже нет в живых, юнармейцы произвели почетный салют.

Напомним, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны России при поддержке президента РФ.

На сегодняшний день во всех субъектах России открыты региональные штабы ВВПОД «Юнармия», немало желающих произнести клятву юнармейца и во Владимирской области. В этом году воспитанники этого движения впервые приняли участие в Параде Победы в облцентре, наряду с военнослужащими и кадровыми сотрудниками российских силовых ведомств.

Общее количество юноармейцев в регионе-33 не известно, однако о своём желании вступить в ряды «Юнармии» только в Киржачском районе уже заявили 120 ребят. И это не предел. По словам начальника штаба “Юнармии” в Киржачском районе Владимира Ладыгина, с каждым днем данное движение только набирает обороты. С учетом возраста ребят открыт набор в две группы: 9-13 лет и 14-18 лет.

В Киржачском районе движение существует на базе военно-патриотического клуба «Доблесть», которое уже на протяжении нескольких лет организует проведение военно-спортивных игр, развивают работу военно-патриотических клубов, проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта, а также вахты памяти и походы по местам боевой славы, почетные караулы у Вечного огня, обелисков и мемориалов.

Фото: https://vk.com/kirzhach_doblest33