Владимирское УФАС сообщает

04 мая 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, в отношении главного бухгалтера МО МВД России «Гусь-Хрустальный» <…> по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

УМВД России по Владимирской области в адрес Владимирского УФАС России был направлен акт проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок МО МВД России «Гусь-Хрустальный» от 12.01.2017.

Ведомственной проверкой установлено, что контракт от 25.07.2016 был расторгнут по соглашению сторон, однако отчет об исполнении контракта, в установленный статьей 94 Закона о контрактной системе в сфере закупок срок, размещен не был.

Как следует из представленного УМВД России по Владимирской области акта, размещение в Единой информационной системе в сфере закупок отчета, содержащего информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроках исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении и или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, возложено на главного бухгалтера МО МВД России «Гусь-Хрустальный» <…>.

Таким образом, в действиях должностного лица – главного бухгалтера МО МВД России «Гусь-Хрустальный» содержатся признаки события и состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ – размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, подлежащих размещению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 1.3 и 1.7 настоящей статьи.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного бухгалтера МО МВД России «Гусь-Хрустальный» <…> виновной в совершении административного правонарушения, и привлек к административной ответственности, в виде административного штрафа в размере 15 000,00 рублей в доход бюджета.