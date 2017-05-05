В то время как люди с нарушениями зрения «смотрели» фильм с тифлокомментариями* на большом экране, зрячие пытались почувствовать, как это – жить с закрытыми глазами. Для слабослышащих зрителей фильм транслировался с субтитрами.

Кинопоказ был организован в рамках федерального благотворительного проекта «Кино для незрячих и глухих» при поддержке компании «МегаФон», благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», фонда «Живые сердца» и кинотеатра «РусьКино».

«Задача проекта – показать, как технологии помогают устранять барьеры в общении, улучшать качество жизни, организовать полноценный доступ к культуре и искусству людей с инвалидностью и создать для них возможности саморазвития», – рассказала менеджер по связям с общественностью, маркетингу и рекламе Владимирского отделения компании «МегаФон» Виктория Куликова.

Посетителям без ограничений по зрению и слуху организаторы предложили принять участие в акции «Встань на мое место»: надеть повязки на глаза во время трансляции фильма, чтобы понять, как его «видят» незрячие.

Компания «МегаФон» поддерживает адаптацию отечественных фильмов с помощью тифлокомментариев и субтитров с 2014 года. В 2015-2016 годах для людей с ограничениями по зрению и слуху были адаптированы картины «Призрак», «Чемпионы», «Батальон», «Василиса» и «Три богатыря. Ход конем», «Битва за Севастополь» и другие фильмы отечественного кинематографа. Перед показом тиражи нескольких фильмов были переданы председателям региональных отделений «Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества глухих».

«Спасибо компании «МегаФон» и благотворительным фондам за возможность увидеть кино на большом экране. Приятно, что подобные проекты имеют место быть не только в столице, но и в регионах. Мы с удовольствием посетим такие киносеансы снова», – отметила Светлана Ефимова, председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Фильм «Рай» удостоен премии «Серебряный лев Святого Марка» Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру и кинопремии «Ника» в трех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль». Картина рассказывает о трех судьбах: русской эмигрантки – участницы движения французского сопротивления, француза-коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС – которые тесно переплелись во время Второй мировой войны. Символично, что кинопоказ состоялся в преддверие Дня великой Победы.

*Тифлокомментирование – использование звукового или письменного (шрифт Брайля) комментария для описания предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему).