Кавалер ордена Мужества из службы «О1»

Пожарные России отметили свой профессиональный праздник. Среди тех, кто несёт эту нелёгкую службу – женщина-кавалер ордена Мужества Валентина Павловна Иванова. Она – начальник отдельного поста № 3 пожарно-спасательной части № 63 ФГКУ «8-й ОФПС по Владимирской области».

Этот пост, в недавнем прошлом самостоятельная пожарная часть, находится в поселке Мирный Камешковского района. Посёлок с таким красивым названием возник как центр торфодобычи. Торфяные болота подступают к нему почти вплотную и сегодня. Именно эта территория особенно опасна в летнюю пору. В июле и августе 2010 года, когда сплошная стена огня подходила к Мирному сразу с трех сторон, Валентина Иванова быстро, четко и слаженно организовала развертывание сил и средств на решающем направлении.

Её хладнокровие и деловитость внушали дополнительную уверенность ее коллегам-мужчинам. И хотя тогда существовала реальная угроза уничтожения всего поселка (началась даже подготовка к эвакуации населения), его удалось отстоять. За этот подвиг Валентина Иванова была награждена орденом Мужества. И трудно поверить, что женщина-огнеборец столь высокого статуса пришла в пожарную охрану, когда ей было уже под 50.

Она родилась и выросла в посёлке имени Артёма неподалеку от города Камешково. Трудовая биография Валентины Павловны началась во Владимире. Она работала на заводе «Автоприбор», окончила Владимирский авиационный техникум. И хотя в областном центре жилось неплохо, всё равно потянуло на свою малую родину.

Так выпускница авиатехникума пришла трудиться на Второвское торфопредприятие, которое тогда действовало с большим размахом. Там она вскоре заняла должность экономиста, а потом и начальника планового отдела. В «лихие 90-е» торфопредприятие залихорадило, торф оказался маловостребован, и в 1997 году Валентина Иванова перешла на работу экономистом в МУП ЖКХ «Второвское». Спустя несколько лет возглавила это муниципальное предприятие в качестве директора. А в 2004-м вновь круто поменяла свою судьбу, став начальником пожарной части № 46 тогдашнего Камешковского ОГПС.

Сейчас главная забота для огнеборцев в Мирном – палы травы, от которых в итоге могут вновь загореться занимающие многие гектары местные торфяники. Существует расхожая точка зрения, что торф может загораться сам собой. Учёные доказали, что это миф. Торфяные пожары почти всегда – следствие беспечности и безалаберности людей. Не только открытое горение травы, но разведенный на торфяной почве костёр или брошенный на осушенном торфянике непотушенный окурок почти гарантированно приведет к возникновению торфяного пожара.

Так что праздник – праздником, но тушение пожара, коли уж он произойдёт, никак отложить нельзя. Такая служба. Суровая. И при этом – вполне женская, если вспомнить характеристику русских женщин у классика: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт…»