Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Леар» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 1 этажа ГБУЗ ВО “АРДБ” в 2017 году.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Леар» по доводам, изложенным в ней необоснованной.