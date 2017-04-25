Жалоба признана необоснованной, выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ИП В. на положения документации об электронном аукционе на положения документации об электронном аукционе на поставку квартир для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей для нужд администрации Меленковского района.

В своей жалобе заявитель утверждает, что положения проекта контракта и документации противоречат требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок по результатам проведения внеплановой проверки установила в положениях документации об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку квартир для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей для нужд администрации Меленковского района нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ИП В. на положения документации по доводам, изложенным в ней, необоснованной и выдала заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.