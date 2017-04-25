«Обряды очищения» стоили пенсионерке полтора миллиона

Кольчугинские полицейские задержали лжецелительницу. В отношении 48-летней жительницы Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в марте текущего года к 67-летней потерпевшей на одной из улиц Кольчугино подошла женщина цыганской народности.

Разговорившись с местной женщиной, она убедила пенсионерку в наведенной на нее порче. Негативное влияние, по словам незнакомки, могло сказаться и на родственниках. Однако тут же поспешила успокоить, пояснив, что является целительницей и легко может помочь. Взволнованная горожанка поверила.

В течение месяца, с марта по начало апреля, мошенница периодически приезжала в квартиру к потерпевшей для проведения «обрядов очищения». За каждый такой визит аферистка брала плату – от 150 до 450 тысяч рублей. Когда деньги закончились, женщина, отдала ей дорогостоящие ювелирные изделия. В общей сложности жительница Кольчугино лишилась денежных средств и золотых украшений на сумму 1 500 000 рублей.

После этого злоумышленница перестала отвечать на звонки. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию. А через несколько дней на связь вышла и сама лжецелительница.

Следующая встреча проходила уже под контролем сотрудников полиции. Злоумышленница с поличным была задержана в квартире потерпевшей.

В настоящее время мошенница, полностью признавшая свою вину, находится под стражей. Похищенные золотые украшения возвращены владелице. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://116almet.ru/event/2429652-miliciya-novokuznecka-ischet-koldunyu