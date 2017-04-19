Депутаты объединяются для эффективной работы

Идея организовать совещание с депутатами всех уровней сразу нескольких муниципальных образований – Вязниковского, Ковровского, Камешковского, Суздальского и Гороховецкого районов – принадлежит председателю Заксобрания региона Владимиру Киселеву. Ведь очень часто проблемы в территориях общие: тарифообразование в сфере ЖКХ, скверное состояние дорог, сложности в отрасли здравоохранения и т.п. Вместе проще выработать план работы и добиться улучшения качества жизни в регионе.

– Мы понимаем, что депутаты – наиболее активные граждане в городах, районах и сельских поселениях, которые представляют своих избирателей. И кому как не им знать проблемы, с которыми жители Владимирской области сталкиваются ежедневно, – отметил Владимир Киселев.

Первое из таких межрайонных совещаний прошло в Вязниках. Обсудить с народными избранниками сельских поселений, городов и районов вопросы, волнующие население «подведомственных» территорий, вместе с Владимиром Киселевым и депутатами Заксобрания приехали первый заместитель губернатора Алексей Конышев и представители отраслевых департаментов региона.

Сначала гости возложили цветы к памятнику уроженцу Вязников, космонавту Валерию Кубасову. Почтить память знаменитого земляка пришли в День космонавтики и дети, и взрослые.

– Валерий Кубасов является почетным гражданином Владимирской области, – отметил Владимир Киселев. – Он положил начало освоению космического пространства и сотрудничеству с другими странами в этом направлении. И несмотря на сложную политическую обстановку, мы все прекрасно понимаем, что осваивать космос мы можем только все вместе.

Сегодня свой вклад в развитие космической отрасли вносит и Владимирская область. Предприятия региона выпускают комплектующие для пилотируемых кораблей и установок для пуска ракет.

Непосредственно на совещании в адрес представителей Заксобрания и администрации области поступило более пяти десятков вопросов от местных депутатов. Народные избранники из Клязьминского сельского поселения подняли вопрос о высоких тарифах на водоснабжение и плачевное состояние очистных сооружений. Представители Ивановского сельского поселения поинтересовались, когда в их дома придет природный газ. Депутаты Гороховца попросили включить их город в региональные и федеральные туристические

маршруты, а депутаты Камешковского района обратили внимание властей на неудовлетворительную работу «Почты России».

Ряд вопросов участники совещания передали в письменной форме. Все пожелания, просьбы и претензии будут обязательно учтены, заверил Владимир Киселев.

– Я считаю, что у нас в Вязниках состоялся хороший диалог между представительной и исполнительной властью региона. По итогам сегодняшней встречи мы подготовим общий план действий Законодательного Собрания и администрации области и постараемся претворить в жизнь те пожелания и наказы, которые нам дали депутаты, – сказал председатель Заксобрания.

– Те вопросы, которые поднимались, носили житейский характер, – отметил Алексей Конышев. – Если каждый из депутатов выполнит несколько добрых дел, которые зачастую не требуют финансовых затрат, поверьте, доверие к власти будет выше, а среда проживания будет комфортнее. Такие встречи очень полезны, потому что помогают всем нам грамотно и эффективно выстроить свою работу.

В ближайшее время подобные межрайонные совещания пройдут с депутатами оставшихся районов области. Кроме этого областные парламентарии отдельно встретятся с депутатами крупных городов: Владимира, Коврова, Мурома и Гусь-Хрустального. А осенью, по предложению главы Вязниковского района Владимира Лопухова, во Владимире может пройти областной съезд депутатов всех уровней, на который приедут делегаты со всех территорий.