Во Владимире подорожали социальные проездные

В почтовых отделениях Владимира раньше обычного стартовали продажи единых социальных проездных на май. Стоимость месячных билетов определена в 377 рублей (раньше было 337 целковых). Единые проездные могут купить все пенсионеры и федеральные льготники.

Можно отметить, что цена единых социальных проездных не повышалась с 2015 года. Тогда они подорожали сразу с 275 до 337 рублей.

Сегодня социальные проездные действуют на 8 троллейбусных и 14 автобусных маршрутах. Среди них – два новых: недавно добавились автобусные маршруты 4С и 9С.

Рост цен на социальные проездные обусловлен общей тенденцией. Во Владимире с 5 апреля увеличилась стоимость разового билета в автобусах с 18 до 20 рублей и в троллейбусах – с 17 до 19. А на прошлой неделе «Призыву» стало известно, что вырастут цены и на проездные в троллейбусах – в ближайшие дни они поступят в продажу. Обычным гражданам проездной в троллейбусе обойдётся в 950 рублей (было 850), школьникам – в 250 рублей (было 220), студентам – в 420 рублей (было 380).