Tele2 приглашает владимирцев стать лицами компании в рекламе

Жители региона смогут пообщаться c руководителями компании и подключиться к Tele2 на выгодных условиях, а также принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе» и стать героями рекламы оператора.

21 апреля руководители и рядовые специалисты различных департаментов компании будут работать продавцами и промоутерами в салонах связи Tele2 во Владимирской области. Они ответят на вопросы абонентов о качестве связи, услугах, смартфонах и планшетах из ассортимента, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки «Мой». Кроме того, в этот день все желающие подключиться смогут приобрести красивые номера по цене обычных.

Акция «День открытых людей», в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать 21 апреля селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2 и до конца дня выложить снимок в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_5. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Открытое взаимодействие с потенциальными и действующими клиентами – важная составляющая нашей работы и часть корпоративной культуры Tele2. Акция «День открытых людей» позволяет нам лично пообщаться с абонентами и понять их потребности. В этот раз кроме выгодных предложений при подключении мы хотим предоставить клиентам еще и возможность стать героями нашей рекламы. Tele2 работает по другим правилам и не привлекает «звезд» в рекламу, потому что наши «звезды» – это наши клиенты, молодые и активные люди, жители российских городов. И никто лучше них не сможет представить преимущества тарифов и услуг Tele2 в рекламе».

Акция «День открытых людей» пройдет в 8 салонах связи Tele2, которые расположены во Владимире и областных населенных пунктах – Александрове, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме. Адреса проведения акции и подробная информация о конкурсе «Без звезд в рекламе» размещена на tele2.ru.