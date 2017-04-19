Владимирская красавица вошла в финал «Миссис России Мира 2017»

Она уже в числе самых великолепных россиянок, одна из которых в начале июня примерит корону королевы красоты.

В интервью «Призыву» Ксения рассказала, что решение участвовать в конкурсе приняла можно считать случайно: увидела объявление о приеме заявок, заполнила анкету, подобрала фотографии и отправила письмо. Вскоре ей позвонили и сообщили о том, что её кандидатура в числе 30-ти отобранных для участия в финале.

Никогда прежде она не была в числе участниц подобных шоу.

– Мне захотелось попробовать себя в чем-то новом, поскольку сейчас я несколько удалилась от привычного ритма жизни, – говорит она. – Моей дочке Аделине только исполнилось 4 месяца, и я пока полностью занята ею.

Молодая мама – студентка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Выбор – закономерен – она мастер спорта по художественной гимнастике, учится на профильном отделении. В спорте с 4 лет. Несмотря на то, что конкурс красавиц для неё – совершенно непознанная тема, настроена решительно. Да и опыт спортивных состязаний у неё большой: она неоднократно успешно участвовала во многих первенствах по художественной гимнастике.

К финалу необходимо подготовить творческий номер, а также отрепетировать традиционные выходы в национальном костюме, вечернем платье и купальнике. Справится с волнением и отработать королевский шаг участницам помогут на предварительном сборе перед финалом в гостиничном комплексе в подмосковной Немчиновке. Уверены, что у нашей студентки, спортсменки, просто красавицы всё получится.

А дома за неё болеет настоящая офицерская семья: мама – сотрудник полиции, папа – полковник в отставке, муж – тоже военный. Поддержать владимирскую красавицу можно уже сейчас, проголосовав за неё здесь. Позже откроется голосование и на сайте конкурса.

В случае безоговорочной победы на конкурсе Ксения Старикова представит Россию на международном финале «Миссис Мира 2017». В прошлом году «Миссис России Мира 2016» стала Юлия Храмова (г. Тюмень). На международной арене она стала второй, уступив лишь представительнице Перу.

КСТАТИ

Участницами конкурса «Миссис России Мира 2017» могут стать красивые и активные замужние женщины от 18 до 47 лет, имеющие гражданство РФ. Победительниц выбирает профессиональное жюри, в которое входят видные деятели культуры и искусства, политики и общественные деятели. При выборе лучшей из лучших экспертный совет учитывает не только ее красоту, но и личные качества, отношение к семье и детям, гражданскую позицию, вовлеченность в социальную жизнь своей страны.