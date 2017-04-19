Анна Шумейко назначена вице-президентом, руководителем аппарата президента «Ростелекома»

Анна Шумейко назначена на пост вице-президента, руководителя аппарата президента «Ростелекома». В зону ответственности Анны Шумейко будет входить организация деятельности президента и правления компании, контроль за выполнением принятых ими решений, повышение эффективности системы управления, а также координация ряда ключевых проектов компании.

Анна Шумейко родилась в Москве. Окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая теория», а также получила степень МВА в ГОУ ВПО ГУ Высшая школа экономики по специальности «МВА – Финансы».

Анна Шумейко имеет многолетний профессиональный опыт в сфере финансового управления. Начала карьеру в 1993 году в Центральном Банке России, пройдя путь от экономиста до заведующей сектором департамента пруденциального банковского надзора. С 2000 года занимала руководящие позиции в финансовых организациях. С 2008 года работала в Группе ВТБ в качестве советника заместителя президента – председателя правления, а затем была назначена на должность вице-президента – начальника управления развития и координации среднего бизнеса.

Вице-президент «Ростелекома» Артемий Прокопенко сосредоточится на взаимодействии с органами государственной власти, включая вопросы отраслевого регулирования. Также он продолжит развитие отдельных бизнес-направлений, связанных с реализацией проектов и оказанием услуг в интересах федеральных и региональных государственных заказчиков.