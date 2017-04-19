Похитителей заборов поймали за руку

Александровские полицейские раскрыли серию краж из дачных домов.

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По подозрению в совершении преступлений задержаны ранее судимые 37-ми и 27-летний нигде не работающие жители Александрова.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники похищали не только ценные вещи, электроинструмент, но и снимали металлический профиль с заборов.

Грабителей удалось задержать с поличным во время очередной кражи в древне Лизуново. Полиция подоспела в тот момент, когда сообщники грузили снятые металлические профлисты с забора в свою машину.

К слову, автомобиль у сообщников был подготовленный. При снятом заднем сиденье она отлично подходила для перевозки крупногабаритного груза.

По данным оперативников,  злоумышленники причастны более чем к тридцати аналогичным кражам, совершенным на территории Александровского района.

Расследование уголовных дел, возбужденных по «кража», продолжается.

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