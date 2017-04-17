Зачем вязниковские управленцы едут в Сколково

Город Вязники включен в госпрограмму поддержки моногородов. С 24 апреля группа вязниковских управленцев из пяти человек поедет в подмосковное Сколково – проходить обучение по программе профподготовки команд, управляющих проектами развития моногородов.

В состав управленческой команды моногорода Вязники вошли глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, гендиректор ПАО «ОСВАР» (крупнейшего предприятия города) Александр Лосинский, вязниковский предприниматель Николай Толбухин (он руководит строительной компанией и создает частный технопарк в Вязниках на улице Ленина), гендиректор ООО «Предприятие нетканых материалов» Сергей Радкевич и директор турбазы «Озерки» в Вязниковском районе Владимир Саратов.

Как сообщил Игорь Зинин, для получения господдержки моногороду необходимо создать в течение 2017-2018 гг. более 1000 новых рабочих мест. Для Вязников это задача непростая, но вполне реальная, тем более что учитываться будет и временная занятость.

Уже сейчас есть задел примерно на 300 новых рабочих мест, и это далеко не предел. Между тем, с новых рабочих мест территория будет получать дополнительные налоговые поступления.

Еще одно важное направление развития моногорода – благоустройство. Сейчас рассматриваются пять проектов по обустройству мест массового отдыха в Вязниках. Это, прежде всего, Венец – поросший сосняком высокий правый берег Клязьмы с красивым видом на реку и заречную пойму в микрорайоне «Толмачево»; центральная улица Ленина; летний парк; розарий перед ГЦКиО «Спутник» и уникальный 350-летний дуб в микрорайоне «Ненашево».

При этом к благоустройству города планируется привлекать не только бюджетные средства, но и ресурсы частного бизнеса – для приведения в порядок территорий при торговых точках и офисах с установкой урн, лавочек и мощением дорожек.

Весомой поддержкой для благоустройства города стало выделение из областного бюджета дополнительных 15 млн рублей, которые пойдут на ремонт проезжей части и тротуаров улицы Советской.

Фото Вячеслава Павлова