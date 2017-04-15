Молодым семьям дадут субсидии

На получение денежной субсидии на покупку и строительство жилья могут претендовать семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Супруги не должны быть старше 35 лет.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества членов в семье, нормативов площади жилья в конкретном муниципальном образовании и стоимости социального квадратного метра. На сегодня цена социального квадрата равна 32 991 рубль. Средний размер субсидии – от 600 тысяч до 1,5 млн рублей.

Из федерального бюджета поступит 72,2 млн рублей, почти на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году. Из областного бюджета выделят 45 млн рублей, столько же было и годом ранее. На местах рассчитывается и доля софинансирования из муниципального бюджета.

В этом году в программу попало 26 муниципальных образований, в том числе города Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Радужный, Киржач, Покров, Кольчугино, Суздаль. Специалисты областного департамента подсчитали, что на эти деньги с учетом доли муниципалитетов удастся вручить свидетельства на субсидии 223 молодым семьям. В прошлом году 248 молодых семей смогли улучшить жилищные условия.

Фото http://vladimir.region-news.info/www/news/2015/7/29-23-39-34-991_b.jpg