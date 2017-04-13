Россияне могут получить помощь в оформлении кредита

Ранее получить кредит для некоторых людей было проблемой, так как эта процедура предполагала целый ряд формальностей, соблюсти которые порой не было возможности. Например, у человека нет поручителя или он не устроен на работу официально. Поэтому, даже если он имеет стабильный заработок, была большая вероятность, что в банке кредит ему не дадут. Однако, что делать, если деньги нужны очень срочно, а банк отказал?

Теперь есть выход и из этой ситуации. Во-первых, если сумма не критически большая, можно оформить частный займ. Эта процедура предполагает займ денег у частного лица, который оформляется юридически, и долг вы должны будете вернуть с установленным процентом. Это достаточно популярный вид займа, так как не требует каких-либо особых формальностей. И решение принимается очень быстро. Если же все-таки вы желаете взять кредит в банке, то помочь в этом вам сможет credity5.ru. Этот сайт создан для размещения объявлений, в которых предлагаются услуги помощи в получении кредита. Там помогут получить кредит любому – как пенсионеру и безработному, так и крупным компаниям и предприятиям.