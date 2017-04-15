Христос воскресе!

Дорогие во Христе отцы, братья и сестры! Нет ничего светлее и радостнее для христианина святой Пасхи Христовой, которую по милости Божией мы снова встречаем с вами в этом году. Это поистине есть невыразимое и неповторимое божественное Чудо из всех чудес во всемирной истории человечества, победно несущее всем, кто приходит в этот земной мир, величайший смысл и значение нашего бытия.

С Воскресением Христовым нет теперь для искренне верующего человека устрашающей и угрожающей смерти, пришедшей чрез грехопадение первых людей. Совершенно безбоязненен стал враг нашего спасения – диавол, скованный навечно и поражённый всецело силою Креста Господня, которым мы все вооружены с нашего святого Крещения.

Но более всего, выше и ценнее, что Воскресший Христос премилосердно открыл нам Собою, Своим преславным Вознесением благодатный вход в Царство Небесное, в это бессмертное и блаженное для нас жилище, совершенно беспечальное и всеотрадное, в чём всё величие и бесконечная слава нашего Бога, отдавшего нам всё для полного утешения.

Жизнь наша на самом деле и должна быть жизнью в полном смысле слова, а не смертью, не горем и не несчастьем, как печально обернулась она у нас по нерадению и безразличию к ней. Не исчислить нам всех Божиих благ и милостей, принесённых Воскресшим Господом. Они абсолютно обильны и сверхценны для всех! Нам остается только верить, бесконечно и постоянно благодарить, сыновне славословить Его Пречистое и Всесвятое имя как Всеживого и Превечного в молитвах и молениях храма и наших домов за устроение совершенно новой и доброй жизни и самого спасения как высшей ступени бытия.

Но как приступить нам к такой светлой духовной жизни, обручающей наши души с Воскресшим Христом Богом как вечным Женихом? Нам непременно надо пересмотреть свою земную жизнь в свете и силе Закона Божиего, насколько она будет угодна Богу, как полезна она станет людям и, конечно, каким образом мы будем спасены. Во многом порочит и страшно губит нас гордость о себе, возвышение себя во всём, принижая буквально всех, кто перед нами и, особенно, над нами.

Но спасение наше и достойное величие совсем в другом – в христианском смирении и полной кротости перед всеми, считая себя крайне несовершенными, стараясь служить всем и быть как бы добрым рабом перед старшими или младшими. Такое духовное устроение не есть позор и совсем не срам, как иногда думают люди по земному и плотскому типу, но сущий свет и красота Божией добродетели, подлинно украшающей и делающей человека поистине святым и небесным. Бог открыл нам Себя, придя на Землю как раз в глубоком смирении перед нами как падшими, будучи по природе Своей смиренным.

Все сбои и ужасы в истории мира, как говорит вся кровавая её сторона, происходили из-за сатанинской и прямо адской гордости людей о себе как будто лучших и непревзойденных существах. Но вечно живёт и благоухает не земное и человеческое, а только доброе, христианское.

Будем внимать с вами умом и сердцем предивному событию Воскресения Христова, совершённому несомненно для нас, живя теперь уже совсем иначе, «свято, мирно и безгрешно», чем было у нас в прошлом, с твёрдой надеждой тоже нашего с вами воскресения из мёртвых, по слову Господа Иисуса, хотя и телесно умрём, дабы дать ответ за прожитую нами жизнь перед Судом Божиим, чего никто не избежит.

Нельзя нам жить безответственно, особенно в духовном плане. Мы очень всем страстным и греховным осложняем с вами нашу земную жизнь, стремясь увидеть её больше Рая. На самом деле, Кто дал нам земное бытие, Тот Самый промыслительно его и спасает, обращая в Небесное и вечное, подавая при этом, как Отец всех, Руку божественной помощи, не отступая от нас ни на шаг, что и трогательно.

Человек верит всему низшему, земному и тленному и не верит, порой, самому главному – высшему, небесному и вечному, на чём стоит весь мир. Пусть Пасха Господня будет для нас той светлой Пасхой, которой бы мы отвечали всей своей христианской жизнью, что только и возвеличивало бы славу Воскресшего Христа Бога, Сына Божия как Единородного от Отца Небесного, и достойно восхваляло бы споклоняемого Им Все­святого Духа, благодатью Которого незыблемо живёт Церковь Божия, победно попирая всякое зло и преображая своим жертвенным служением весь человеческий род. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!