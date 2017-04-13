Слух об утках, оставивших охотников в «пролёте», оказался уткой

В эту субботу во Владимирской области открывается сезон охоты на пернатую водоплавающую дичь. Однако накануне прошли слухи, что все перелетные птицы уже миновали наш регион.

«Наиболее массовый пролет по пойме Клязьмы отмечен со 2 по 7 апреля. В отдельные дни по разливам наблюдали сотенные скопления птиц. Основное направление миграции восток и северо-восток, вдоль русла реки Клязьмы. Такого массового пролета в наших местах мы не видели давно, – сообщает сайт «Охотники.ру». Но уже в субботу 8 апреля уток стало значительно меньше, а в воскресенье угодья выглядели практически пустыми. Основная волна пролета прошла за неделю до открытия охоты с подсадной уткой».

Неужели владимирские охотники останутся без добычи? «Призыв» обратился к начальнику отдела учета и мониторинга объектов животного мира и среды их обитания Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области Федору Скрипченко.

– Я думаю, это частное мнение какого-то отдельного охотника, – рассказал он. – По нашим наблюдениям, сейчас идет нормальный процесс миграции. Весна в этом году вялая, дождливая, и пролет ей под стать – растянутый. Да, возможно, первая волна миграции уже прошла – как правило, это кряквы, которые зимуют на незамерзающих водоемах где-нибудь в Подмосковье. В сезоне обычно бывает две-три волны, так что у охотников все еще впереди.

По словам старшего государственного инспектора, сейчас во владимирских лесах и на водоемах наблюдают крякву – как местную, так и перелетную, а также вальдшнепа и гуся. В ближайшее время, то есть как раз к началу охоты, ждут чирков, нырков, свиязь и чернетей. Так что у любителей побродить на заре по кустам есть все шансы принести дичь.

Фото: http://volexvologda.ru/photos/58cc7212a7fa1.jpg