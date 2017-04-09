В счетах за ОДН по-прежнему не хватает прозрачности

Областной департамент цен и тарифов опубликовал на сайте письма Минстроя с обращением к собственникам жилья в многоквартирных домах, где в качестве способа управления выбрано непосредственное управление. Основное отличие такого способа – прямые договора на поставку всех видов комуслуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Никаких платежей посредникам за содержание и ремонт общего имущества, все делается за свой счет. Но за комуслуги, израсходованные в подъездах, платят все собственники сообща. Как именно и должны узнать чиновники. Хотя сами собственники в таких домах не видят в этом сложности.

– Наш дом выбрал непосредственное управление, а соседний – управляющую компанию, – рассказывает жительница дома на Даргомыжского Марина Новикова. – Мы платим только за электричество в подъезде, ежемесячно нагоревшие киловатты делим поровну на восемь квартир. У нас с января ничего не помялось, а вот у соседей уже три раза платежи менялись. И до сих пор ничего не ясно.

Действительно, наш опрос собственников из разных районов Владимира показал, что и в марте платежки за общедомовые нужды понятнее не стали. К примеру, дом № 1 по улице Диктора Левитана. В январе жителям выставили счет за электроэнергию в подъезде по тарифу 4,69 рубля за квадратный метр, в феврале – 3,42 рубля, а в марте – 2,08 рубля. Тариф уменьшили в два раза, а общий платеж за содержание и ремонт жилья – с 1382 до 1231 рублей. При этом в декабре до всяких изменений в правилах расчета платежей за ОДН собственники квартиры в этом доме платили за содержание и ремонт жилья 1092 рубля. То есть рост все же остался, хотя власти обещали, что его не произойдет.

Любопытно, что главный жилищный инспектор региона Сергей Шахрай говорит, что в марте на платежи ОДН совсем не жаловались:

– В отличие от других регионов в нашем удалось убедить управляющие компании в необходимости рассчитывать платежи исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов на общие нужды. Только за январь перерасчет составил 18 миллионов рублей.

Тем не менее, платежи по ОДН все же выросли. Возможно, вмешательство Минстроя сработает, и платежи за общие нужды снова пересмотрят.