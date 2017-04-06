Как детский садик всё же продали по цене «хрущёвки»

Бывший детский сад в ковровском микрорайоне имени Чкалова продан коммерческой фирме под магазин. Двухэтажное кирпичное здание общей площадью почти в 620 квадратных метров ушло с молотка по начальной цене всего за 920 тысяч рублей – за такую сумму в городе оружейников даже приличной однокомнатной «хрущевки» не купишь.

О том, что дестад намерены продать, «Призыв» сообщил в январе нынешнего года. И вот – сделка произошла. Теперь в удаленном микрорайоне с населением почти в тысячу человек, где к тому же мэрия недавно отвела земельные участки многодетным семьям под строительство жилья, детского сада больше нет. И в обозримом будущем его строительство не предвидится. Так что местным жителям придётся возить малышей в детсад на «большую землю» в Ковров за несколько километров.

Выручив 920 тысяч рублей, горадминистрация этим не сильно пополнила местный бюджет. А вот строительство нового детского сада, который в микрорайоне имени Чкалова необходим, обойдется в десятки миллионов рублей.

Проданный садик был выстроен ковровским комбинатом хлебопродуктов еще в конце 1970-х гг. для детей своих сотрудников, а потом передан предприятием в муниципальную собственность. Однако ковровская мэрия не придумала ничего лучше, как садик закрыть, и он в течение длительного времени бездействовал.

Поначалу объект хотя бы охраняли, а потом решили сэкономить и на стороже. В результате за несколько лет брошенное здание разорили так, как если бы в Городе воинской славы прошла война. И никто из чиновников за подобную порчу муниципального добра ответственности не понес.

Долгое время горадминистрация думала, как использовать эту, с каждым годом становящуюся все менее ликвидной, недвижимость. И не придумала ничего лучше, как продать за сущие копейки.

Новый владелец, известный в Коврове предприниматель, намерен отремонтировать бывший детский сад и устроить там магазин, предварительно оценивая необходимые для этого вложения в 18 млн рублей. При этом он рассчитал, что подобные работы «потянет» примерно лет за пять.

Фото: http://www.pravmir.ru