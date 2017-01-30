Детсад продают по цене «хрущёвки»

Точная цена, запрашиваемая мэрией – 980 тысяч рублей. За эти деньги Коврове можно купить разве что однокомнатную квартиру в «хрущёвке».

Расположен детсад в микрорайоне имени Чкалова. Он был выстроен еще в пору существования СССР местным комбинатом хлебопродуктов. Закрыли садик в «лихие 90-е». С тех пор принадлежащее муниципалитету здание постепенно ветшает. Еще в начале 2010-х гг. его кое-как охраняли, но потом охрану сняли, и оттуда вынесли почти все, что только можно.

Теперь в микрорайоне с населением около 1000 человек нет ни одного детсада, и малышей возят (или водят) на «большую землю», так как микрорайон имени Чкалова до 1987 года являлся отдельным поселком и от окраины собственно Коврова удален на пару километров, а до ближайшего детсада и вовсе вдвое больше. При этом ковровская мэрия именно микрорайон имени Чкалова, где нет ни одного детского дошкольного учреждения, выбрала для выделения участков многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов.

Что же касается многострадального здания закрытого детсада, то горадминистрация давно пытается его продать, но сегодня в условиях экономического кризиса с каждым годом все более теряющую товарный вид недвижимость реализовать становится все более проблематично даже по цене «хрущевки».

Кстати, эта продажа происходит на фоне того, что ковровская мэрия и облбюджет тратят десятки миллионов на строительство и ремонт детских садов в городе оружейников. Например, возведение нового детсада «Изумрудный город», открытого в 2014 году аккурат под выборы ковровского мэра, обошлось в 156 млн рублей.

Фото: http://inkazan.ru/wp-content/uploads/2011/06/EGOR6795.jpg