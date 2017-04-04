Маэстро Маркин поедет в Москву, маэстро Гергиев – во Владимир

Владимирскую капеллу в столице давно знают и ценят, поэтому в этом году наши мальчики выступят сразу на двух крупных пасхальных фестивалях.

23 апреля они выступят в храме Христа Спасителя как лауреаты международного Фестиваля православной пасхальной музыки, организованного московской патриархией.

– У нас достаточно сложная программа, – поделился с «Призывом» художественный руководитель и дирижёр Владимирской капеллы мальчиков и юношей Эдуард Маркин. – Мы будем исполнять 16-голосный концерт «Гласом моим ко Господу воззвах», пятиголосную полифонию Сергея Танеева «На корабле» и другую духовную музыку. И хотя по регламенту лауреатам положено по 15 минут выступления, владимирской капелле дали больше времени.

Уже на следующий день капелла выступит на Московском пасхальном фестивале. Концертной площадкой станет храм Вознесения Господня в центре столицы. А 25-го благотворительное выступление капеллы состоится в московском комплексном реабилитационно-образовательном центре.

– Наши воспитанники – тренированные люди, – ответил Эдуард Митрофанович на вопрос, легко ли выдержать подобный музыкальный марафон. – Ни один другой детский хор не выступает с такой обильной программой, включая те концерты, которые мы дает в школах. У наших мальчиков практически спортивная выдержка, поэтому, думаю, нагрузка для них будет вполне посильная.

В то же самое время – с 19 по 30 апреля – во Владимире будет проходить II Танеевский музыкальный фестиваль, закрывать который на сцене Областного Дворца культуры и искусства будет Симфонический оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Среди других именитых гостей – камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. 22 апреля в филармонии артисты исполнят сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Макса Бруха и Петра Чайковского.

А 20 апреля Ксения Раппопорт вместе с пианисткой Полиной Осетинской представят в Центре классической музыки постановку «Неизвестный друг» по произведениям Ивана Бунина. Даниил Спиваковский совместно с ансамблем солистов «Русская рапсодия» 28 апреля там же презентуют музыкальный моноспектакль по произведению Николая Гоголя «Мертвые души».

На фестиваль приедут и иностранные гости: совместно с Владимирским Губернаторским оркестром выступит певец бразильского происхождения, выпускник Венской консерватории Макс Уилсон. 26 апреля в концерте «Призраки оперы: из Вены с любовью» в его исполнении прозвучат знаменитые арии из опер и оперетт, а также композиции из мюзиклов.

Кстати, сегодня у народного артиста России, заслуженного деятеля искусств России и Почётного гражданина города Владимира Эдуарда Митрофановича Маркина сегодня – день рождения. «Призыв» от всей души поздравляет маэстро и желает ему дальнейшей плодотворной деятельности и долгих лет жизни!

Фото: http://www.vladimir-city.ru/upload/iblock/bf1/001.jpg