С какого дня лучше бросить пить и курить

Найдите час. Всего один час. Именно столько длится «прямая линия» со специалистом, который подскажет вам, как избавиться от вредных привычек, что делать с родными и близкими, которые злоупотребляют спиртным или смолят “по чёрному”

Послезавтра, 6 апреля, врач-психиатр-нарколог Областного наркологического диспансера Эльвира Малахова расскажет по «телефону здоровья» об основах профилактики алкоголизма и табакокурения.

Свои вопросы владимирцы смогут задать по «телефону здоровья» Областного центра медицинской профилактики (это структурное подразделение Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины). Номер – (4922) 32-22-04. Линия работает с 15.00 до 16.00.

Фото: http://answersall.ru/cdn/images/galery/ 2016/04/04/1459772133_pohmelje.jpg