Прокуратура предотвратила использование в детском саду продуктов питания с истекшим сроком годности. Это случилось в Коврове. Как сообщает облпрокуратура, тамошние сотрудники провели проверку соблюдения поставщиками продуктов питания требований законодательства.

Было установлено, что в феврале 2017 года по договору на поставку продуктов питания, заключенного между индивидуальным предпринимателем Кудрявцевым С.В. и детским садом № 54, в дошкольное учреждение привезли какао-порошок с истекающим сроком годности (за 10 дней до его окончания).

Исходя из расчета суточной нормы какао-порошка для детей, какао в полном объеме не могло быть использовано в пищевом цикле учреждения – срок годности кончился бы раньше. А после этого применение какао в пищу могло бы привести к угрозе здоровья ребятишек.

Как выяснила прокуратура, нарушения были допущены по причине отсутствия в закупочной документации требований к остаточным срокам годности. Заместителем горпрокурора индивидуальному предпринимателю и заведующей детского учреждения внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Кстати, буквально месяц назад «Призыв» сообщил, что специалисты отдела государственного ветеринарного надзора УФС Россельхознадзора по Владимирской области во время плановой проверки в городе Коврове выявили сразу в трех муниципальных детсадах мясо – говядину и свежемороженую рыбу без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов. При этом мясо и рыба предназначались для приготовления обедов для малышей.

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