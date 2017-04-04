Как достать себя из-под одеяла

Уж если вы поставили в телефоне режим “будильник”, то вставайте сразу же, как он начинает звенеть. Чем больше вы будете нажимать на кнопку «Дремать», тем сложнее будет встать после. На самом деле, если систематически отодвигать время подъема с постели, то можно и вовсе проспать. Просто в определенный момент ваш мозг перестанет улавливать повторный сигнал или вы начнете отключать будильник на автопилоте. Самый лучший способ заставить себя реагировать на будильник – отнести его в противоположный угол комнаты. Таким образом, для того чтобы отключить его, вам будет нужно заставить себя встать. Растолкав себя один раз, вы вряд ли уснете потом!