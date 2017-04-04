«Мы могли бы оказаться в этом метро»

Шок и ужас – первая реакция на сообщение о терактах в Питере. У многих в городе – родные, друзья, знакомые. Люди бросились звонить по телефонам – чтобы обнаружить, что в городе проблемы с сотовой связью. Выручили социальные сети: весь вчерашний вечер, как сводки с фронта, жители разных городов читали сообщения из Питера: «Я жив-здоров». «Задержалась на встрече, а то могла бы оказаться в том метро». «У сына там школа». «Подруга в больнице». «Мы не в порядке. Нас просто не было в том вагоне».

На форуме общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», проходившем с 31 марта по 4 апреля, в составе владимирской делегации оказалась наша коллега Татьяна Данилова, журналист канала «Мир-ТВ». Когда прогремели взрывы, она была на встрече с президентом Владимиром Путиным. Вот что она рассказала:

– Встреча закончилась в 14-45. Я сидела в двух метрах от президента и наблюдала за ним. Могу сказать, что о теракте в тот момент он не знал: к нему никто не подходил, в наушниках ничего не шумело, в лице он не менялся. Мы тоже узнали обо всем минут через 15 после окончания встречи, когда сели в автобусы. Нас отвезли в гостиницу и посоветовали не выходить на улицу. Но мы остановились в Пулково, это тихий спальный район далеко от центра. Поэтому вечером все же вышли прогуляться. В Пулково все было спокойно. Впрочем, настроение у всех было подавленное. Другие журналисты говорили потом, что нашу встречу с президентом задержали на час – а если бы она началась и закончилась вовремя, многие поехали бы гулять в центр и могли бы оказаться в метро в тот момент, когда случился взрыв.

Сейчас владимирские журналисты собираются ехать домой. От гостиницы до вокзала они хотят ехать на такси – «по понятным причинам метро исключается». Оставшееся до поезда время они планируют провести в центре города.

Вчерашний теракт не столько напугал, сколько сплотил петербуржцев: на первых же кадрах из метро видно, что люди не паникуют и не бегут к выходу, а помогают другим пострадавшим. Волонтеры брались бесплатно отвезти людей, запертых в центре, до дома. В кафе людям предлагали бесплатную еду и чай. В социальных сетях те, кто живет в центре, приглашали не сумевших уехать к себе переночевать. Даже котокафе на Литейном проспекте объявило, что на три дня приглашает всех желающих бесплатно снимать стресс, общаясь с животными.

Напомним: 3 апреля в Санкт-Петербурге бомба взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», в центре города. В настоящее время в результате теракта скончалось 14 человек, 49 находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Фото: kpcdn.net