Владимирский логотип «Золотого кольца» назван лучшим

Пользователи выбирали из шести вариантов изображений, созданных дизайнерами Ярославской и Владимирской области, а также Центром молодежного туризма. В акции приняло участие свыше 40 тысяч человек. Победитель определился уже в первые часы.

Самой популярной стала работа дизайнера из Владимирской области. За нее проголосовали 29 % пользователей. Логотип владимирского дизайнера – это три позолоченных купола, вписанные в золотое кольцо.

Как сообщает портал «Рамблер», на втором месте оказался логотип дизайнера Ивана Ветрова из Центра молодёжного туризма. Написанная вязью фраза «золотое кольцо» окруженная орнаментом, стилизованным под очертания и узор металлического щита, получила 25% голосов.

Тройку лидеров завершила его же работа, получившая поддержку 20% респондентов и представляющая собой оформленное в виде княжеской короны название маршрута.

Напомним, что акция приурочена к юбилею знаменитого маршрута. В этом году ему исполняется 50 лет. Выбранная на голосовании символика будет использоваться для продвижения «Золотого кольца» в регионах, и у каждого города-участника она будет своя.

Фото: https://news.rambler.ru/lifestyle/ и http://ssl.panoramio.com/photo/114927364

