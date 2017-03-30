«МегаФон» продолжает модернизацию сети во Владимирской области

Технические работы позволили «разгрузить» сеть, повысить скорость мобильного интернета.

Новые базовые станции 3G появились в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача, в д. Ладога Судогодского района, проведена модернизация в д. Новишки Гороховецкого района и на владимирском участке трассы М7 возле рынка Тандем. Улучшено покрытие и емкость сети 3G в южной части города Гусь-Хрустальный в п. Золотково Гусь-Хрустального района.

«Наша задача – сделать высокие скорости ощутимыми на всех смартфонах и планшетах клиентов, чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми услугами и сервисами, потребляющими «тяжелый» контент, смотреть онлайн телевидение. К примеру, уже 1,6 млн абонентов МегаФона подключились к МегаФон ТВ, при этом 80% пользователей смотрят телевидение и фильмы через мобильные устройства с поддержкой передачи данных», – рассказал Иван Власов, директор Владимирского регионального отделения компании «МегаФон».

Напомним, что до 2 апреля абоненты с тарифными планами МегаФон – Все включено могут подключить любой пакет МегаФон ТВ бесплатно на 30 дней и протестировать работу мобильного интернета оператора. Подробнее об условиях: акция.