Активисты «народного фронта» вышли на помойки

Одной из точек, привлекших внимание общественников, стала улица Фатьянова в Юго-Западном районе Владимира. Здесь, как сообщил один из жителей, вблизи жилых домов и остановок общественного транспорта находится свалка грязного снега.

Активисты ОНФ зафиксировали множество больших куч снега, который оттаивает и превращается в грязь с фрагментами технического и бытового мусора. Общественники нанесли данную точку на интерактивную карту свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» и направили обращение в областную инспекцию административно-технического надзора.

«Сегодня на интерактивную карту во Владимирской области нанесено 20 стихийных свалок, при этом пять из них помечены желтым цветом. Это означает, что эти объекты после обращения общественников уже взяты в работу муниципальными органами власти и вскоре будут приведены в порядок», – сообщила ОНФ координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александра Авдонина.

Несколько точек на этой карте появилось по итогам рейда активистов ОНФ в Ковровский район. Одна из стихийных свалок расположена в Коврове на территории городского кладбища и около него.

Администрации города направлено предписание надзорного органа о приведении данного участка в соответствие с требованиями санитарных норм. Однако, как обнаружили общественники, свалка еще не ликвидирована. Представитель мэрии пояснил активистам ОНФ, что уборку кладбища затрудняет невозможность проезда по узким аллеям коммунальной техники, но заверил, что необходимые работы по уборке территории будут проведены в ручном режиме в апреле.

Проект рассчитан на активное вовлечение граждан в общественный экологический контроль. Его конечным результатом должно стать наведение чистоты и порядка в городах и селах, в лесах и на придорожных полосах.