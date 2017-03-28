Мартовский снегопад выгнал на улицы спецтехнику

По данным владимирской мэрии, «Центр управления городскими дорогами» ведет уборку областного центра в штатном режиме.

На городские улицы вышли 80 дворников и 52 единицы специализированной техники: фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и самосвалы для вывоза снега.

В первую очередь расчищают центральные магистрали и пешеходные тротуары. А вчера работники ЦУГД начали свою вахту с присоединенных территорий, где обрабатывали автомобильные дороги противогололедными материалами.

Зима не сдается. «Призыв» уже сообщал, что метеорологи прогнозируют неблагоприятные погодные условия и перепады температуры с минуса на плюс до конца марта.

В связи с увеличением риска возникновения чрезвычайных происшествий, Управление гражданской защиты города Владимира призывает всех участников дорожного движения быть предельно осторожными на дорогах. Водителям по возможности рекомендуется в этот период воздержаться от передвижения на личном автотранспорте.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/938806/