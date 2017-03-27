Орлова в Страсбурге обсудит вопросы местной демократии

Сегодня во французском Страсбурге стартовала 32-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), в которой принимает участие делегация России во главе с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Об этом информирует пресс-служба «Белого дома».

Ещё в прошлом году глава 33-го региона была переизбрана вице-председателем Конгресса и заместителем председателя Палаты регионов КМРВСЕ.

В первый день сессии Конгресса Светлана Орлова примет участие в заседаниях Бюро Палаты регионов и Бюро Конгресса, политической группы КМРВСЕ «Европейская народная партия /христианские демократы», а также проведёт ряд рабочих встреч.

В ближайшие дни участники обсудят вопросы, касающиеся развития местной и региональной демократии, повышения эффективности государственных услуг, предотвращения злоупотребления административными ресурсами, реализации Европейской хартии местного самоуправления. Кроме того, члены Конгресса займутся поиском более эффективных решений проблемы приграничных европейских регионов, принимающих миграционные потоки.

Конгресс местных и региональных властей является общеевропейской ассамблеей, объединяющей 47 стран-членов Совета Европы. Роль этого органа заключается в содействии местной и региональной демократии, в укреплении местного и регионального самоуправления.

Конгресс регулярно проводит мониторинг соблюдения Европейской хартии местного самоуправления, следит за проведением муниципальных и региональных выборов в странах, входящих в Совет Европы, и создает международные соглашения, лежащие в основе общих европейских стандартов по защите прав органов местного самоуправления.

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