Таможенник и бизнесмен выплатят штрафов на 6,5 миллионов рублей

Во Владимире вынесен приговор бывшему начальнику таможенного поста и предпринимателю по фактам получения и дачи взяток, – сообщает Следком Приволжского следственного управления на транспорте.

Экс-начальник Владимирского акцизного таможенного поста Анатолий Зрелов получил более 100 тысяч рублей от заместителя директора по внешнеэкономической деятельности компании «Содружество» Егора Бокарёва. В такую сумму служивый оценил незаконное оформление элитных иномарок из США.

Машины были заявлены для декларирования с заниженной таможенной стоимостью. Кроме того, на автомобили не было оригиналов документов, собственник машин при передаче также не присутствовал.

Судья Александровского городского суда согласился с позицией обвинения, и признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. Зрелова приговорили к штрафу в размере 3 400 000 рублей с лишением права занимать определенные должности, а Бокарева – к штрафу в размере 3 100 000 рублей.

Фото: http://topworldauto.com/photos/b2/32/ a-classy-ride-in-a-cadillac-escalade-suv-limousine_4f450.jpg