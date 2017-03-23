Молодых врачей проверят на «сердечность»

Как меняют скальпель на катетер и возвращают пациентов к полноценной жизни, сегодня рассказывают и показывают в Суздале, где открылась Российская школа молодых специалистов по рентгеноэндоваскулярному лечению. Речь идет о высокотехнологичных методах хирургического вмешательства, малотравматичных, позволяющих существенно сократить период реабилитации пациента.

Со всей страны сюда приехали 243 врача и ординатора из 51 города со всей России. Есть и владимирцы. В регионе-33 хирургами-революционерами, научившимися владеть катетером, первыми стали врачи ОКБ. Здесь еще в 1985 году была создана рентгенохирургическая служба. Через 10 лет хирургов, ювелирно умеющих “скользить” по венам пациента, объединили в специально созданном отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной больницы. И сегодня его врачи остаются в числе лучших.

Так, в прошлом году заведующий операционной №2 отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Усачев внедрил эндоваскулярное лечение артериовенозных фистул головы. Это прецизионный (высокоточный) хирургический метод, не требующий трепанации черепа.

Сегодня рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения освоили врачи в Городской больнице №4 г. Владимира и в Центральной городской больнице города Коврова. Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, они успешно выполняют коронарную ангиопластику сосудов сердца со стентированием, имплантацию электрокардиостимуляторов, установку кава-фильтра с целью профилактики тромбоэмболии легочной артерии и некоторые другие виды эндоваскулярных вмешательств.

Это наиболее современный вид диагностики и хирургического вмешательства поставлен на поток во всех крупных сосудистых центрах и широко применяется при лечении инфарктов, инсультов и тромбозов сосудов конечностей. Если 10-15 лет назад такие методы внутрисосудистых вмешательств такие методы были экзотикой, то сегодня восстановление проходимости сосудов с помощью внутрисосудистых катетеров и стентов – уже реальность даже на уровне некоторых районных больниц.

Один из организаторов ликбеза – Александр Осиев, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела хирургии сердца и сосудов ГБУЗ МО МОНИКИ, говоря о целях обучения молодых врачей, отмечает особенность интервенционных вмешательств:

– Ежегодно меняются стандарты, вводятся новые инструменты. Школа учит основным приемам и методам интервеционных вмешательств, лекторы рассказывают о новинках. Она позволяет преодолеть пропасть между академическим образованием и практикой, научить молодых специалистов азам и дать ориентиры для дальнейшего развития, – рассказал он.

На его взгляд, популярность этих операций в мире подталкивает к развитию и все другие смежные специальности – диагностика, лучевая диагностика, лаборатория, хирургия и прочие. «Эта отрасль во многом определяет степень развития медицины вообще, это авангардная специальность, которая играет роль локомотива для всей медицины», – уверен он.

Однако метр столичной медицины не отрицает тот факт, что данные операции, несмотря на широкое применение, не влияют на снижение стоимости технического оснащения. Аппаратура для интервеционных вмешательств не дешевеет, она год от года становится сложнее. И не все районные больницы, а тем более сельские, могут сделать такие приобретения: более 1 млн евро стоит современная установка для проведения подобных операций. Недешевый и расходный материал.

Однако учиться рентгеноэндоваскулярному лечению – всегда пригодится! И вот почему.

«Отдача от таких операций велика, – говорит Александр Осиев. – Резко улучшается прогноз при тяжелых заболеваниях – при инфаркте, инсульте. Мы можем обреченного, как считалось раньше, человека сделать работоспособным. То есть резко улучшаем прогноз. Кроме того, мы значительно улучшаем качество жизни пациентов, добиваясь тех же результатов, чем открытая хирургия, только без травм и с лучшим прогнозом».

Впервые в этом году в работе школы участвуют врачи из Латвии. Тема их доклада – исследование и лечение острого ишемического инсульта головного мозга.

Организаторы проекта планируют сделать его ежегодным.