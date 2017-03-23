Бизнес все чаще выбирает Tele2

Существенное влияние на рост популярности бизнес-услуг Tele2 оказало увеличение числа клиентов оператора, в том числе крупных и государственных компаний, а также развитие услуг по удаленному управлению торгового оборудования или контроля транспорта (M2M). Так, в 2016 году число государственных компаний, которые стали клиентами оператора, приросло на 56%, а число пользователей услуги M2M − на 48%.

В столичном регионе количество бизнес-абонентов Tele2 выросло в 4 раза. Среднесуточный голосовой трафик корпоративных клиентов увеличился в 5 раз, а интернет-трафик − в 7. В настоящий момент число бизнес-клиентов оператора превышает 10 тысяч. В качестве поставщика услуг мобильной связи Tele2 в Москве выбрали банк ВТБ, банк «РОССИЯ», Транскапиталбанк, «МаксимаТелеком», «ВТБ Арена парк», ЦИАН, Ericsson, «Сони Электроникс», «Коника Минолта» и другие.

В макрорегионе «Центр» Tele2, в который входят Тульская, Владимирская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская и Тверская области, также наблюдался значительный рост популярности бизнес-услуг. В 2016 году более 2 тысяч компаний в этих регионах сделали выбор в пользу корпоративных тарифов и удобного сервиса Tele2.

Помимо увеличения количества клиентов в сфере B2B, оператор продолжил наращивать выручку от данного направления. Доходы Tele2 от передачи данных выросли почти на 40%, а продажи VAS-услуг в корпоративном сегменте − более чем на 50%. Традиционно среди бизнес-клиентов Tele2 востребованы такие сервисы, как «Корпоративная АТС», «Контроль расходов», «Бизнес-SMS» и «Контроль сотрудников».

– В Tele2 разработана универсальная корпоративная программа для бизнеса, которая позволяет удовлетворить потребности как небольших компаний, так и крупных корпораций, – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова. – В 2016 году мы также отметили высокий интерес госсектора к нашим продуктам и услугам. Бизнес-тарифы Tele2 просты и понятны, не содержат скрытых условий и включают все, что необходимо любой современной компании. Во всех пакетных тарифах нет наценки на межгород – стоимость звонка одинакова для всей России, а интернет-трафик в национальном роуминге – расходуется из пакета. Уникальное преимущество, которое есть только у Tele2, – возможность перенести остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайт на следующий период.