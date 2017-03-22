Госзаказ: большой шанс для малого бизнеса

При этом возможность получить и реализовать конкретный госзаказ напрямую зависит от того, способна ли компания предоставить сначала обеспечение заявки, а потом и обеспечение исполнения обязательств по контракту. Промсвязьбанк предоставляет комплексный продукт, который поддерживает компании на всех этапах работы с государственным и муниципальным заказом. Подробнее о процедуре выдачи банковских гарантий и преимуществах пакетного предложения нам рассказала начальник управления МСБ ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк» Наталья Михеева.

– Наталья, для чего нужна банковская гарантия предприятиям МСБ?

Для предпринимателей важно, что при получении гарантии нет необходимости в отвлечении из бизнеса собственных средств компании. Гарантия банка представляет собой документ, подтверждающий, что компания или предприниматель выполнит взятые на себя обязательства, в противном случае банк сделает это за него.

– Что вы можете предложить участникам госзакупок?

В состав пакета «ПСБ Госзаказ+», который мы предлагаем участникам госзакупок, вошли все необходимые услуги, которые могут потребоваться на том или ином этапе реализации контракта: тендерная гарантия, гарантия возврата аванса, гарантия исполнения обязательств по контракту, гарантия на гарантийный период и кредит/кредитная линия». Все указанные продукты предоставляются для заключения контрактов как в рамках закона №44-ФЗ, так и по закону № 223-ФЗ.

– Требуется ли предоставить залог при оформлении гарантии?

Если компания соответствует требованиям Промсвязьбанка, то при наличии годовой выручки до 360 млн руб. без залога могут оформить гарантию на сумму до 10 млн руб. Для клиентов с выручкой более 360 млн руб. сумма лимита беззалоговой гарантии в два раза выше – до 20 млн руб.

– А какие требования банк предъявляет к получателю гарантии?

Ключевое требование к подрядчику – получателю гарантии – это наличие опыта реализации аналогичных контрактов на сопоставимые с новым контрактом суммы и отсутствие претензий по исполненным контрактам со стороны заказчиков.

– Насколько сложна сама процедура – от заявки до выдачи гарантии?

В рамках продуктового предложения «ПСБ Госзаказ+» банк проводит упрощенный анализ клиента, что обеспечивает принятие решения по заявке в течение 3-4 дней после предоставления клиентом полного пакета документов, который, к слову, существенно меньше по объему по сравнению с пакетом, предоставляемым клиентами при получении большинства других кредитных продуктов.

Облегчает процедуру оформления гарантий в рамках пакета «ПСБ Госзаказ+» тот факт, что основная часть документов клиента анализируется единожды при установлении лимита, включающего весь перечень приведенных выше продуктов. Таким образом, получение каждой отдельно взятой гарантии в рамках установленного лимита может осуществляться максимально оперативно – в день обращения клиента.