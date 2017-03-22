«О малой родине – с любовью»: в двух шагах от финала

Депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев уже много лет уделяет большое внимание нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения: школьники принимают активное участие в интеллектуальных играх, мастер-классах, фестивалях, конкурсах и краеведческих форумах. Только областные краеведческие турниры за время их проведения уже объединили более 1600 юных любителей истории из 160 школ региона.

– Наша область уникальна: Владимирский край славится своей богатейшей историей, великими, талантливыми земляками, на примерах которых и надо воспитывать детей, – отмечает депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Поэтому ключевое место в нашей деятельности занимает работа с подрастающим поколением. Наша главная цель – приобщить молодежь к изучению родной истории, занятиям краеведением, пробудить чувство гордости за свой родной край, предоставить площадку для самореализации. Готовясь к таким краеведческим турнирам, ребята не только получают новые знания, но и постигают жизненный опыт прошлых поколений, проникаются любовью к своей малой родине.

По кольчугинским проселкам

Отборочные этапы областного турнира «О малой родине – с большой любовью» уже прошли в Петушинском, Суздальском, Александровском и Киржачском районах. В мае лучшие команды соберутся во Владимире на финал интеллектуального конкурса. Победитель получит специальный приз -экскурсию по Владимирской области.

Чтобы определиться с пятым участником финальной серии, организаторы турнира отправились в Кольчугинский район. Более ста учащихся из семи школ боролись за право

отстаивать честь своего района на областном уровне.

По уже сложившейся традиции команды представили свои авторские экскурсии по родному краю, составив интересные туристические маршруты.

Команда кольчугинской школы № 1 рассказала об усадьбе дворян Стромиловых. Здесь в 1760-1770-х годах в стиле екатерининского барокко был построен родовой дом. В разные времена вплоть до 1975 года в нем размещались сберкасса, почта, сельский совет, молокозавод, клуб, гвоздильное производство. В середине XVIII века в селе возвели Ильинскую церковь, но храм был разрушен в 1960-х годах, а на его месте установили памятник героям Великой Отечественной войны.

Ребята из школы № 4 рассказали о своем путешествии в село Васильевское, что находится на речке Беленькой. Когда-то эта река была полноводной, а на возвышении рядом с ней располагается Свято-Покровский храм, построенный в 1792 году.

Команда школы №5 поведала участникам и жюри конкурса о школьном музее, в котором ребята бережно хранят память о подвигах русского народа в годы Великой Отечественной войны.

– Нам интересно изучать историю родного края, особенно нашей Кольчугинской земли, -говорит ученица школы № 5 Елизавета Яковлева. – В нашей школе во время войны размещался эвакогоспиталь. У нас собрано много ценных экспонатов. Там есть немецкие каски, осколок солдатского медальона, документы. Ребята с большим интересом ходят к нам на экскурсии.

Такие разные промыслы

В ходе второго этапа интеллектуального турнира участники отвечали на вопросы, посвященные туристскому направлению, демонстрировали умение читать топографические карты. Также ребята поделились своими знаниями о народных промыслах и ремеслах Владимирской области. Это задание для некоторых оказалось самым сложным, но в то же время очень интересным. Юлия Шахалова из школы № 2 рассказывает, как они с одноклассниками готовились к этой ответственной игре.

– Нас очень удивило и порадовало, что во Владимирской области так много ремесел, и каждое из них уникально и неповторимо, – рассказывает Юля. – Я изучала аргуновскую резьбу по дереву, которая уходит корнями в XVIII век и которая прославила плотницкий и столярный промыслы Владимирской земли. Сейчас она стараниями современных мастеров возрождается, по старым эскизам ремесленники делают прекраснейшие вещи.

На протяжении всего турнира за ребят болели и переживали педагоги. Учитель географии школы № 5 Виктория Баева рассказывает, как вместе с учениками при подготовке к конкурсу они искали необходимую литературу, кропотливо изучали историю своего края.

– Сегодняшнее мероприятие – это еще один шаг к тому, чтобы лучше узнать свою Родину, принести пользу своему городу, своему Отечеству, – говорит Виктория Баева. – Такие турниры позволяют ребятам получить новые знания, расширить свой кругозор, дети учатся выступать перед большой аудиторией.

Безусловно, все это поможет им в дальнейшей жизни. Члены жюри отметили достойную подготовку всех ребят. Победителем турнира стала команда школы № 5, которая и будет отстаивать честь Кольчугинского района в финальной игре.

– Мы очень высоко ценим вклад Григория Викторовича Аникеева в воспитание подрастающего поколения, – поделилась впечатлениями заместитель директора станции юных туристов, член жюри Светлана Буклеревич. -Его проекты, конкурсы и фестивали оказывают большую поддержку педагогам в работе с детьми. Благодаря участию в таких интеллектуальных турнирах школьники погружаются в историю, краеведение, узнают много нового о своей малой родине, учатся ценить и любить свой край. Уверена, что все эти знания и навыки обязательно пригодятся им в жизни!