Благодарность в один клик

Ответить добром тем, кто помог тебе в жизни, теперь можно и виртуально

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Во Владимирской области стартовала акция «Спасибо, доктор! Спасибо, учитель!».  Все желающие смогут сказать  наставникам, тренерам, учителям и врачам, медсестрам, сотрудникам «скорой» теплые слова.

Как отмечают организаторы – представители комитета по молодёжной политике областной администрации, говорить слова благодарности  педагогам и медикам у нас принято лишь по профессиональным праздникам. И если день учителя более или менее помнят все, то о Дне медицинского работника знают в большинстве только сами медики и близкие им люди.

Чтобы поделиться своей историей, достаточно пройти короткую регистрацию на сайте “Молодежь 33” и добавить свое сообщение в специальном поле или просто поделиться своей историей в социальных сетях, указав хэштеги #СпасибоДоктор33 #СпасибоУчитель33.

Организаторы обещают постараться и донести письма до каждого хорошего человека.

Фото: http://msk.med.firmika.ru/data/texts_img/1855/ 2697522d13aa3f6e4bec337234bcbba8.jpg

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