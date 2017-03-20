Под Муромом две иномарки столкнулись лоб в лоб

По предварительной информации ГИБДД, столкновение двух автомобилей – микроавтобуса «Фольксваген – Каравелла» и внедорожника «Митсубиси – Аутлэндер» произошло в полседьмого утра. Причины и виновники аварии пока не ясны.

По характеру повреждений автомобилей можно предположить, что случилось лобовое столкновение. В столь ранний час в машинах находилось восемь человек. Травмы различной степени тяжести получили семь из них, в том числе водитель «Митсубиси», его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию муромской ЦРБ.

Кстати, в субботу в Муроме произошло еще одно ДТП – там пострадали 4 человека. Вечером 32-летний водитель автомобиля «Шкода – Октавия» не успел проскочить на красный сигнал светофора и врезался на перекрестке в «двенашку». В результате ДТП ранено четверо: два пассажира иномарки, а также водитель и пассажир отечественного авто.

Если говорить об областных сводках, то, по данным ГИБДД, в воскресенье в регионе были зарегистрированы три аварии по вине пьяных водителей и пешеходов.

Так, воскресной ночью в Суздальском районе 43-летний пьяный водитель «АУДИ-Q5» вывернул на главную дорогу, не пропустив «Мерседес-Бенц». В результате аварии травмировано два пассажира «Мерседеса».

Аналогичное ДТП случилось и во Владимире. В воскресенье во втором часу дня 38-летний нетрезвый водитель «Хёндай-Солярис» выехал на главную дорогу, не пропустив автомобиль «Мазда-6». В ДТП пострадали два пассажира «Мазды».

Встречаются на дорогах и нетрезвые пешеходы. В воскресенье в Коврове около десяти часов вечера 24-летний водитель «семерки» сбил пьяного, который упал с тротуара на проезжую часть. К счастью, непутевый пешеход отделался ссадинами и ушибами.