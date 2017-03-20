Сахаров и Кехтер рассказали пензенцам о гастрономии

Как сообщает областная администрация, гости решили изучить стратегии привлечения туристов на муниципальном уровне. Ну, и, конечно, главным носителем традиций гостеприимства на Владимирской земле традиционно считается Суздаль.

Пензенцы встретились с главой администрации города Суздаля Сергеем Сахаровым и вице-президентом Ассоциации малых туристских городов Игорем Кехтером. Они обсудили, как пишет пресс-служба “Белого дома”, прорывные направления в развитии малых туристских городов.

Наши земляки рассказали о реализации проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» и продвижении проектов в интернете и в СМИ, а также о международном и внутреннем туристских рынках, поделились опытом создания региональных и межрегиональных маршрутов.

На фото: Игорь Кехтер (слева) во время одной из презентаций гастрономического потенциала нашего края