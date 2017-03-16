Во Владимире наградили лучших педагогов города

В этом году в конкурсе приняли участие 22 педагога, из них – 9 педагогов дошкольного образования, 12 педагогов общеобразовательных учреждений, 1 – учреждения дополнительного образования.

Жюри оценило качество материалов, представленных участниками конкурса, степень владения ими техникой и методикой урока, научно-методической проблематикой, коммуникативные качества.

Как сообщила пресс-служба администрации города Владимира, лауреатами XXV городского конкурса «Педагог года» стали:

– Мария Сергеевна Беспалова, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Владимира «Детский сад № 71»;

– Павел Андреевич Бичуренко, учитель трудового обучения по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2»;

– Наталья Сергеевна Клименкова, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза П.С. Маштакова»;

– Светлана Ивановна Лихоманова, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

– Екатерина Алексеевна Пономарева, учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Лицей № 14»;

– Слепынина Оксана Сергеевна, педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г.Владимира «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр»;

– Царькова Наталья Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов».

Победителем в номинации «Лучший педагог системы дошкольного образования» стала инструктор по физической культуре детского сада № 3 Валентина Юрьевна Харина. А звание «Лучшего педагога общего (дополнительного) образования» завоевала учитель начальных классов школы № 40 Елена Вячеславовна Сафонова.

В адрес педагогов было сказано много теплых слов, вручены дипломы, памятные подарки, букеты цветов и денежные премии: номинантам по 8 тысяч рублей, победителям – 10 тысяч.