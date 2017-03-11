Единая служба спасения «112» работает вполсилы

В декабре 2016-го начальник владимирского городского управления гражданской защиты Борис Беликов на одном из комитетов горсовета заверил депутатов, что с нового года единый для всех оперативных служб телефон «112» заработает в полную силу. Владимир в этом плане должен был стать первым в области.

Подразумевалось, что с номера «112» сообщения граждан по самым разным экстренным случаям будут перенаправляться, соответственно, сотрудникам полиции, ГИБДД, “скорой помощи”, пожарной охраны, служб газа и ЖКХ – в зависимости от того, по какому поводу обратился человек.

Из казны Владимира выделили 650 тысяч рублей на подготовку двух рабочих мест с компьютерами и коммутаторами. Ранее область выставляла на торгах контракт на ремонт здания, где разместится весь персонал единой службы (ул. Гастелло, 15). Стоимость капитальных работ оценили в 18,4 млн рублей. Ремонт сделан, часть оборудования закуплена. Но единая служба так в полную силу и не работает.

Мало того, после пяти вечера не дозвониться и на телефон владимирского городского управления гражданской защиты – 53-11-48. Этот номер постоянно указывают во всех профилактических сообщениях: если обнаружили посторонний предмет, если случилось ЧС на улице… Вечером на телефоне срабатывает автоответчик, который бодрым мужским голосом сообщает, что в случае пожара нужно звонить «101», при вызове полиции – «102» и так далее.

Работа службы «112» вполсилы уже приводит к плохим последствиям – номер-то разрекламирован, многим запомнился. На днях, к примеру, мужчине стало плохо на пешеходной части моста через Клязьму – свидетели решили позвонить с сотового по «112». Не тут-то было – всё время занято. Позвонили напрямую в полицию – «102», с первого гудка там взяли трубку, приняли вызов, направили патрульных.

Фото: http://pro-lubertsy.ru/files/123/images/p1050686_11bee2.jpg