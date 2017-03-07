Компания ВТБ Страхование выступила одним из страховщиков рисков «Гражданских самолетов Сухого»

По итогам закрытого запроса предложений компании СОГАЗ, ВТБ Страхование и ВСК заключили договор сострахования авиационных и производственных рисков с АО «Гражданские самолеты Сухого». Доли состраховщиков: СОГАЗ – 45%, ВТБ Страхование – 30%, ВСК – 25%.

В рамках договора застрахованы от гибели, повреждений и пропажи без вести 23 находящиеся на балансе АО «Гражданские самолеты Сухого» готовые Sukhoi Superjet 100 на совокупную страховую сумму $509 млн. Дополнительно страхуются все новые воздушные суда, которые будут построены в течение 2017 года, а также запасные части на складах. По страхованию ответственности установлены различные лимиты в зависимости от степени риска. Так, единый комбинированный лимит ответственности за вред, причиненный имуществу, жизни или здоровью третьих лиц вследствие авиационного происшествия, составляет $300 млн по каждому страховому случаю. Также по договору застрахована ответственность АО «Гражданские самолеты Сухого» как производителя авиационной техники. Помимо этого, застрахованы строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по сборке Sukhoi Superjet 100 и ответственность производителя при строительстве воздушных судов на общую страховую сумму по строительно-монтажным рискам – $200 млн.

На застрахованных самолетах проводятся испытательные, демонстрационные, приемо-сдаточные, обучающие, тренировочные полеты и технические перелеты на базовый аэродром либо к месту ремонта.

Фото: http://www.wallpaper4k.com/uk/wallpapers/flight/wptllytp.html?p=3