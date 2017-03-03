Опасный переход у собинской школы оборудовали светофором

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Собинке на улице Ленина вдоль проезжей части расположены два образовательных учреждения: средняя общеобразовательная школа №1 и детский сад № 4 «Золотой ключик». При этом на дороге отсутствовали светофор и ограждения.
В этой связи межрайонной прокуратурой в суд направлено два исковых заявления с требованиями об обязании администрации города устранить нарушения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.
Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Теперь пешеходные переходы оборудованы необходимыми дорожными знаками, искусственными неровностями, ограждениями перильного типа, а также светофорами.
Фото сайта vladprok.ru
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