В Александрове отремонтируют дороги на областные деньги

Город Александров получит в этом году на ремонт дорог 35 миллионов рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко во время встречи с общественностью Александровского района, –информирует пресс-служба Белого дома.

По словам чиновника, райцентру достанется самый денежный большой транш. Меньшие суммы направят посёлку Балакирево, городам Струнино, Карабаново и сельским поселениям.

Говоря об автомобильном транспорте, Александр Романенко пояснил, почему средств от транспортного налога не хватает на своевременный ремонт дорог. Недоимка по уплате транспортного налога по Александровскому району составляет 83 млн. рублей. На эти деньги можно сделать многое. А пока источником финансирования дорожных работ являются субсидии из вышестоящих бюджетов. К примеру, в 2016 году Александровскому району было выделено на ремонт дорог 119 млн. рублей. На эти деньги было отремонтировано 15,5 км дорог местной сети.

Как пояснил чиновник, в настоящее время от жителей района жалоб на плохое состояние дорог в департамент практически не поступает, хотя два года назад их было очень много. Это говорит о том, что дорогами стали заниматься более серьёзно и в больших объёмах, – отметил Романенко.

Фото: http://rupor74.ru/ yuzhuralmost-otremontiroval-menee-dvuh- kilometrov-chelyabinskih-dorog/